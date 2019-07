Nur ein paar Stunden nach dem offiziellen Startschuss zu den afghanischen Präsidentschaftswahlen am 28. September entlud sich jene Brutalität, welche jedes Mal zu spüren ist, wenn in dem zentralasiatischen Land gewählt werden soll. Denn in dieser Zeit machen sich radikalislamische Gruppen wie die Taliban oder der Islamische Staat zum Ziel, die Wahlen mit der größtmöglichen Brutalität zu stören.

Sie wollen erreichen, dass die Menschen das Vertrauen in die eigene Regierung verlieren und dafür sorgen, dass viele aus Angst nicht an Wahlveranstaltungen teilnehmen oder gar den Urnengang wagen. Wie der Sender »TOLOnews« am Montag berichtete, wurden mehr als 50 weitere Menschen bei dem Anschlag auf die Geschäftsstelle von Amrullah Saleh am Sonntag verletzt. Saleh ist Sicherheitsberater des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. Der...