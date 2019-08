Der Übergang zur Moderne, zum Kapitalismus verlief in den USA nicht weniger grausam als irgendwo sonst. Man denke nur an die Verwerfungen, die der Bau der Eisenbahn mit sich brachte, oder an die Ausrottung der Ureinwohner. Gerade aus Sicht ihrer großen Schriftsteller verdrängte in den USA das Neue auf brutale Weise ein Altes, das in albtraumhaften Zeichen wiederkehrte. So verhält es sich bei Nathaniel Hawthorne, so verhält es sich auch bei Edgar Allan Poe. Bei Herman Melville taucht das Alte immer wieder wie ein weißer Wal dicht vorm Bug auf.

Das Alte sind alle von Moderne und Kapitalismus noch nicht gezähmten Energien, die Gewalten der Natur ebenso wie magische Praktiken, die Leiden und die Wut der Arbeiter ebenso wie Vorstellungen von einem primitiven Kommunismus der Südsee. Melville, der nach dem Tod seines bankrotten Vaters schon als Zwölfjähriger zur Arbeit gezwungen war, hatte die Umwälzung auf die denkbar härteste Weise erf...