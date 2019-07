Orte für nicht kommerzielle Kultur, Wohnraum, Freiraum für Frauen, Lesben, Inter*, nicht-binäre und transidente Menschen sollten die »Elster« in Köln und die »Zentrale« in Münster sein. Doch das ist vorbei. Am Mittwochmorgen drangen Großaufgebote der Polizei in die beiden Gebäude ein und beendeten die Besetzungen. Der Eigentümer, die Deutsche Bahn, hatte vorher Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt und die Räumungen erwirkt.

Rückblick: Vor eineinhalb Wochen machten gleich drei Besetzungen an einem Tag deutlich, dass die linke Freiraumbewegung durchaus ambitioniert ist. Die Gartenstraße in Tübingen konnte schnell eine Duldung erreichen, und auch in Köln und Münster sah es zunächst gut aus. Die Polizei hielt sich zurück, und in Köln überraschten Bahnmitarbeiter in der Besetzungsnacht mit der Aussage, alles sei in Ordnung, solange der Bahnverkehr nicht gestört wer...