Auch beim Frankfurter Wohnprojekt Assenland brannte es. Foto: imago images/epd

Im Frankfurter Stadtteil Bornheim kam es am vergangenen Freitag erneut zu einer versuchten Brandstiftung an einem alternativen Wohnprojekt. Gegen 22.05 Uhr beobachteten Zeug*innen, wie ein Mann den Hinterhof eines Anwesens verließ, das an das Grundstück des feministischen Wohnprojektes »Lila Luftschloss« grenzt. Da besagten Zeug*innen wenig später im Hinterhof ein Feuer auffiel, verfolgten sie den Unbekannten und hielten ihn so lange fest, bis die Polizei eintraf und den 46-jährigen Frankfurter schließlich festnahm.

Sowohl Tatzeit, das Vorgehen als auch das Ziel der Brandstiftung weisen dabei erstaunliche Übereinstimmungen mit einer Serie von Brandanschlägen auf, die zwischen September und Dezember vergangenen Jahres auf linke Zentren und alternative Wohnprojekte in der Rhein-Main-Region verübt worden sind. Und auch wenn es in der knappen Pressemeldung der Frankfurter Polizei über den Vorfall hieß, dass noch zu prüfen sei, ob der »Tatve...