Ingo Senftleben, Spitzenkandidat der Brandenburger CDU für die Landtagswahl Foto: dpa/Oliver Killig

Neuruppin. Der Brandenburger CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben schließt eine Koalition mit der LINKEN ausdrücklich nicht aus. »Meine Lebenshaltung ist nicht, die Gefahr zu sehen«, sagte Senftleben. »Sondern ich frage mich: Wo ist die Chance und was können wir erreichen?«

Ziel des 44-Jährigen, der vor der Landtagswahl am 1. September mit einer »Bock auf Brandenburg«-Tour durch alle Regionen des Landes zieht, ist ein politischer Wechsel. »Ich will da ›rein, in die Staatskanzlei«, betonte Senftleben. »Und da sitzt seit 30 Jahren die SPD - deswegen ist die SPD unser Hauptkonkurrent.« Ein erklärter Gegner ist für ihn Regierungschef Dietmar Woidke (SPD): »Woidke steht für eine SPD, die nach 30 Jahren keine Kraft mehr hat und nicht mehr nach vorne denkt«. dpa/nd