US-Präsident Donald Trump will »die Antifa« als terroristische Organisation einstufen und verbieten lassen. Mehr noch: Der Irre aus dem Weißen Haus beschimpfte Antifaschist*innen als »kranke, dumme Menschen«. Solch geistiger Durchfall beschränkt sich aber nicht auf die USA: Auch in Deutschland wettern Politiker*innen, bürgerliche Medien und DGB-Funktionäre regelmäßig gegen »die Antifa«.

Im Netz sorgten die Äußerungen von Trump für heftige Diskussionen, auf Twitter trendete der Hashtag IchbinAntifa. Die Aktivistin Emily Laquer schreibt: »IchbinAntifa seit: Papaaaa, was ist die Antifa? Die sind gegen Nazis & wollen, dass sich der Faschismus nie wiederholt. Du, Papa ... sind wir dann nicht auch die Antifa? Mein Vater, ungeduldig: Ja klar, was is das für ne Frage! Jetzt iss dein Gemüse. Und so einfach ist das.«

Der Journalist Krsto Lazarević erinnert an seine eigene Familiengeschichte: »IchbinAntifa, weil schon mein Großvater gegen die Fas...