Radiofrau. 1925. Fotografie Foto: Sammlung Peter Weiss/www.postcard-museum.com

Fotografien, Ansichtskarten, Sammelbilder, Zeichnungen, Karikaturen, Illustrationen aus Büchern und Zeitschriften, Filmausschnitte, Werke der bildenden Kunst und Romane: Zukunftsträume sind im Berliner Bröhan-Museum zu sehen, wie sie um 1900 in Berlin und anderswo gang und gäbe waren.

1902 schuf Georges Méliès, ein Pionier der Filmgeschichte, mit der »Reise zum Mond« in Anlehnung an den gleichnamigen Roman von Jules Verne den ersten Science-Fiction-Film: Sechs Wissenschaftler begeben sich in einer Kapsel zm Mond und landen im rechten Auge des Mondgesichts. Doch die bizarren Mondbewohner greifen die Astronauten an, woraufhin diese unter abenteuerlichen Umständen auf die Erde zurückkehren. Méliès inszenierte fantasievolle Geschichten mit vielen filmtechnischen Effekten. Dagegen fliegt in einem der letzten deutschen Stummfilme, »Die Frau im Mond« (1929) von Fritz Lang - der Titel des Films beruht auf einem Roman von Thea von Harbou -, ein...