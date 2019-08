Premier Dmitri Medwedew begrüßt die sibirische Feuerwehr. Foto: imago images/ITAR-TASS

Es sind verheerende Bilder, die seit Wochen über Fernsehbildschirme flimmern. Sibiriens gigantische Waldflächen brennen. Über elf Millionen Hektar Wald fielen in diesem Jahr bereits dem Feuer zum Opfer und es breitet sich unaufhörlich weiter aus. Derzeit erstrecken sich die Waldbrände auf ein Gebiet von etwa drei Millionen Hektar. Besonders betroffen sind die Regionen um Irkutsk, Krasnojarsk, Chabarowsk, Jakutien, Burjatien, die Gegend um Magadan und selbst das fernöstliche Kamtschatka.

In vier Regionen wurde inzwischen der Notstand ausgerufen - viel zu spät, nach Meinung von Experten. Rauchschwaden ziehen bis nach Kasachstan und über den Ural in den europäischen Teil Russlands. Bei Hochwetterlage könnten sie sogar Moskau erreichen. Es wäre nicht das erste Mal, doch so dramatische Ausmaße wie jetzt hatten die Brände bislang noch nicht erreicht.

Ende Juli wurde zur Bekämpfung der Waldbrände auch das Militär hinzugezogen. Lange...