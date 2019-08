Clown-Anemonenfisch, Amphiprion percula, Alam Batu, Bali, Indonesien, Bildnummer 03135857 Foto: mauritius images / Reinhard Dirscherl

Wer erinnert sich nicht an den rührenden Zeichentrickfilm »Findet Nemo«. Nachdem der kleine Clownfisch Nemo von Menschen gefangen wird und im Aquarium eines Zahnarztes landet, bricht Clownfischpapa Marlin zur Rettung seines Sohnes in die Weiten des Pazifischen Ozeans nahe Australien auf.

Die Suche nach den am Großen Barrier Riff und anderen Korallenbiotopen lebenden Vorbildern der Comicfigur Nemo könnte in Zukunft möglicherweise vergebliche Liebesmüh sein. Amphiprioninae, so der wissenschaftliche Name der orange-weiß gestreiften Fische, sind vom Aussterben bedroht. Grund für die Gefährdung dieser auch als Anemonenfische bekannten Spezies ist ausnahmsweise mal nicht (nur) Überfischung oder der Klimawandel - sondern ein Phänomen namens ALAN. Das Kürzel steht für Artificial Light at Night - Künstliches Licht in der Nacht.

Eine neue, im Fachblatt »Biology Letters« (DOI: 10.1098/rsbl.2019.0272) veröffentlichte Studie zeigt, dass a...