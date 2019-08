In Südkorea werden derzeit Transportdrohnen getestet, die Hilfsgüter und Post in entlegene Gebirgsdörfer und auf kleine Inseln transportieren sollen. Dabei arbeiten das Innenministerium und die südkoreanische Post zusammen. Die ersten Testflüge fanden zwischen Dangjin, einer Stadt 80 Kilometer südwestlich von Seoul, und zwei Inseln vor der Westküste des Landes statt. Was die Drohnen in 20 Minuten erledigten, dauert bislang per Schiff zwei Stunden, hieß es aus dem Ministerium. Etwa 480 der mehr als 3000 Inseln Südkoreas sind bewohnt. Bis 2022 sollen sie von zehn Basen aus mit Drohnen angeflogen werden. AFP/nd