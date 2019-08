Foto: mauritius images/Alamy/Geo-grafika

Der Abschwung ist da: Ob in Europa, den USA oder China, überall lässt das Wirtschaftswachstum nach. Regierungen suchen nach Gegenmaßnahmen und erhöhen ihre Defizite. Die Zentralbanken senken ihre Zinsen, um Kredit zu verbilligen und so die Konjunktur zu stärken. Mehr Schulden sollen mehr Wirtschaftsleistung bringen - und damit mehr CO2-Emissionen. So wird derzeit klargestellt: Worauf zum Wohle des Klimaschutzes in Zukunft auch immer verzichtet werden muss - auf Fleisch, Flüge oder Autofahrten - am Wachstum der in Geld gemessenen Umsätze der Unternehmen wird nicht gespart.

In der Euro-Zone ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal auf 0,2 Prozent geschrumpft. Damit hat es sich gegenüber dem Vorquartal halbiert. In Italien herrscht Stagnation. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich sogar geschrumpft, in der Industrie herrscht seit langem Rezession. »Vor allem die Automobilindustrie entwickelt sich zum Krise...