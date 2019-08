Das Werk im Hintergrund stammt von Caspar David Friedrich, Alte Nationalgalerie, Berlin Foto: Stefan Draschan/Hatje Cantz Verlag

Elf Sekunden steht der Durchschnittsbesucher vor einem Bild in einem Museum.« Wenn es jemanden gibt, der sich für diese Info interessiert, ist es der Künstler Stefan Draschan. Denn seine Kunstwerke entstehen exakt binnen dieser elf Sekunden. Er fotografiert Menschen, die sich in Museen Gemälde anschauen. Aber nicht jeden Besucher, sondern nur jene, die zufälligerweise zu den Kunstwerken passen oder in einer eigenartigen Weise mit den Werken korrespondieren. Ob es die Haarfarbe ist oder die Frisur, die Kleidung oder die Haltung - es lässt sich oft ein perfektes Zusammenspiel finden.

Ein Mann steht etwa vor dem Gemälde »Abtei im Eichwald« von Caspar David Friedrich in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Auf dem graubraunen Bild ist die Ruine einer gotischen Kirche, von kahlen Eichen flankiert auf einem Klosterfriedhof im Winter. Der Besucher hat ein schwarzes T-Shirt an, worauf mit dramatischen Sonnenuntergangsfarben das Wort »DEST...