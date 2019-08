Braumeister Frank Lucas kontrolliert einen offenen Gärbottich. Foto: dpa/Stefan Sauer

Der Betriebsleiter der Rügener Insel-Brauerei hat seinen privaten Alkoholkonsum halbiert, seitdem er alkoholfreies Bier selbst produziert. Frank Lucas ist als Braumeister und Deutscher Meister der Bier-Sommeliers ein absoluter Genusstrinker. Wie ihm schmecken offensichtlich Hunderttausenden Biertrinkern in Deutschland die alkoholfreien Alternativen. So gut wie jede große und mittelständische Brauerei hat mittlerweile alkoholfreies Bier im Angebot, wie der Deutsche Brauer-Bund in Berlin mitteilt. 2018 habe die Nachfrage die optimistischsten Prognosen übertroffen. Der Brauer-Bund erwartet, dass der Marktanteil alkoholfreier Biere in Deutschland von sieben Prozent 2018 auf künftig zehn Prozent steigen wird.

Diesen Wert hat die kleine, noch junge Rügener Insel-Brauerei in Rambin auf einen Schlag übertroffen. Seit Juni sind erstmals alkoholfreie Biere im Angebot. Die Nachfrage nach den vier Sorten sei so groß, dass ihr Anteil bereits d...