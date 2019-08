Herr Mosekund hatte einen Freund in seine Wohnung zum Essen eingeladen. Als der Gast am Tisch saß, erkundigte sich Herr Mosekund nach dem Getränkewunsch. »Ich hoffe«, sagte der Freund bei dieser Gelegenheit, »dass der Abend den Ansprüchen gehobener Gastronomie genügen wird.« - »Moment«, rief Herr Mosekund und eilte hinaus. Nach zwei Minuten kam er zurück und legte einen Zettel mit der Aufschrift »Hallo!« auf den Tisch. »Was ist das?«, fragte der Freund. »Wünschen Sie nicht gehobene Gastronomie?«, entgegnete Herr Mosekund. »Das ist der Gruß aus der Küche.«

Der US-amerikanische Rapper A$AP Rocky steht in Schweden vor Gericht

In Berlin beginnt heute das 9. Kurdische Filmfestival. »Weibliche Perspektiven« bilden einen Schwerpunkt

Die Münchener ERES-Stiftung sammelt die Spuren ein, die der Weltraum-Hype in der Kulturgeschichte hinterlassen hat

Schweizer Zeigebilder, befreit aus dem Korsett gedruckter Seiten in Tageszeitungen

