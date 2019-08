Berlin. »Was Berlin hier geleistet hat und wie die Zuschauer mitgegangen sind - das hätte ich niemals für möglich gehalten. Das war einzigartig. Ich bin dankbar, dass wir Rennkanuten diese Rennen mitten in der City fahren konnten«, schwärmte der Potsdamer Rennkanute Ronald Rauhe nach den Titelrennen auf der nur 160 Meter langen Strecke im Herzen Berlins an der East Side Gallery.

Ronald Rauhe ist 37 Jahre alt und ein »Urgestein« im Kanurennsport. Der Olympiasieger von 2004 und 13-fache Weltmeister konnte indes keine exakte Zahl über seine deutschen Meistertitel nennen. Er konnte sich nur noch daran erinnern, dass er vor genau zehn Jahren bei den deutschen Meisterschaften 2009 in Brandenburg an der Havel mit damals 53 Titeln die 50er Quote überschritten hatte. Danach habe er aufgehö...