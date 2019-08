Konnte nach ihrem Rekordlauf auch noch ausgiebig feiern: Konstanze Klosterhalfen Foto: imago images/Engler

Seit 20 Jahren waren alle Versuche gescheitert, den von der Frankfurterin Irina Mikitenko aufgestellten deutschen Rekord mit 14:42,03 Minuten über 5000 Meter zu brechen. Das größte deutsche Talent im Mittel- und Langstreckenlauf, Konstanze Klosterhalfen, war dieser Topzeit vor zwei Jahren bis auf neun Sekunden am nächsten gekommen. Nun pulverisierte sie auf dem Weg zu ihrem zweiten Meistertitel auf dieser Strecke diese Bestzeit in einem atemberaubenden Lauf, in dem die meisten Konkurrentinnen nach gut 3000 Metern sogar überrundet wurden!

Mit 14:26,76 Minuten unterbot Klosterhalfen die alte Rekordzeit um über 15 Sekunden und steigerte ihre persönliche Bestzeit um mehr als 25 Sekunden. Den bisherigen Meisterschaftsrekord unterbot sie um 43 (!) Sekunden, was umgerechnet 250 Metern entspricht. »Ich wollte einfach so schnell laufen, wie es geht, und nicht explizit den Rekord«, so die 22-jährige Leverkusenerin. Weltweit waren jemals nur 12 Lä...