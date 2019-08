Was wäre gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre? Foto: Netflix/Atsushi Nishijima

Kaum eine Netflix-Serie hat in den USA politisch solche Wellen geschlagen wie »When they see us«, die vierteilige Geschichte der sogenannten Central Park Five. Es geht um eine Gruppe schwarzer Jugendlicher, die 1989 fälschlicherweise wegen Überfall, Raub und Vergewaltigung vor Gericht gestellt und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Denn der heutige US-Präsident Donald Trump hatte 1989 als prominente Medienfigur in New York in vier großen Zeitungsannoncen die Todesstrafe für die 15- bis 16-jährigen Kids gefordert. »Ich möchte diese Räuber und Mörder hassen dürfen. Sie müssen leiden.« Mit diesen Worten heizte er damals die in den Medien heftig geführte Debatte um den Prozess an. Und in seinem 2016 geführten Wahlkampf nannte er die 2014 von der Stadt New York an die einstigen Verdächtigen geleisteten Entschädigungszahlungen wegen Justizirrtums »eine Schande«. An dieser Ansicht hat sich nichts geändert, kürzlich wurde Trump von...