Der US-amerikanische Onlinehandelskonzern Amazon rächt sich an Frankreich für die neue Digitalsteuer, die Paris über die Internetgiganten verhängt hat. Die von der Nationalversammlung Mitte Juli beschlossene Abgabe - nach den Großunternehmen Google, Amazon, Facebook und Apple GAFA-Steuer genannt - betrifft insgesamt mehrere Dutzend ausländische und zumeist US-Internetfirmen und wurde auf drei Prozent ihres in Frankreich getätigten Umsatzes festgelegt. Diese Summe wird Amazon France zwar zahlen, aber umgehend in Form einer erhöhten Gebühr auf die französischen Unternehmen umlegen, die ihre Produkte über die Amazon-Plattform Marketplace verkaufen. In einem Kommuniqué erklärt der Internetriese: »Wir sind außerstande, eine weitere Steuer zu verkraften, und haben keine andere Wahl, als sie umzuverteilen.«

Das ist unverfroren, wenn man bedenkt, dass Amazon in Frankreich bis 2015 lediglich Grundsteuern für etwa ein Dutzend Logistikstandorte g...