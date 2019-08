Der Sozialphilosoph Theodor W. Adorno (1903-1969) wird heute nicht mehr viel gelesen. Wer überhaupt seine Schriften kennt, hält sie für unverständlich und ihn für arrogant. Kaum vorstellbar, dass er in den 1960er Jahren ein bundesdeutscher Topintellektueller war, fast schon ein Modephilosoph. Wenn man damals in Frankreich »Die Ordnung der Dinge« von Michel Foucault (das ist mal ein kryptisches Buch!) als heitere Strandlektüre einpackte, so war Adorno der Star der Edition Suhrkamp und Pflichtlektüre für alle beatles- und/oder rollingstonesinteressierten Genossinnen und Genossen - auch wenn »TWA«, wie ihn seine Ehefrau Gretel Adorno nannte, der größte Feind jedweder Form der Kulturindustrie und ihrer Hervorbringungen war. Trotzdem funkte Adorno auf allen Kanälen, sprach im Radio, diskutierte im Fernsehen, veröffentlichte Aufsätze in den Feuilletons und korrespondierte mit seinen Lesern. Seine Vorlesungen an der Goethe-Universität waren s...

