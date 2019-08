Es geht weiter hoch her in Hongkong. Seit nunmehr zwei Monaten protestieren Zehntausende Demokratieaktivisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone und liefern sich fast täglich schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei. Für Montag hatten die Aktivisten erstmals zu einem Generalstreik aufgerufen. Zwar beteiligten sich nicht so viele wie erhofft. Die Stadt legten sie trotzdem lahm.

Sie blockierten Straßen, U-Bahnhöfe, die Eingänge von Einkaufszentren und den Flughafenexpress. Auf dem internationalen Flughafen von Hongkong mussten mehr als 200 Flüge abgesagt werden, die meisten der in Hongkong beheimateten Fluggesellschaft Cathay Pacific. Gewerkschaften, die oppositionellen prodemokratischen Parteien und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen hatten zu dem Streik aufgerufen. Mehr als 24 000 Menschen aus 20 Sektoren wollten sich daran beteiligen. Ob es wirklich so viele waren, konnte bis zum Abend keiner realistisch einschätzen.

