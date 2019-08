Kristalina Georgiewa soll neue IWF-Direktorin werden. Foto: dpa/Gregor Fischer

Eigentlich kann sie gar nicht Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) werden: Bei der geplanten Ernennung wird Kristalina Georgiewa bereits 66 sein - laut Satzung darf die Nummer eins zu diesem Zeitpunkt aber nicht älter als 65 sein. Ihre Befürworter setzen nun auf eine rasche Regeländerung.

Man wird wohl alle Fünfe gerade sein lassen, denn es fiel der EU schwer genug, eine Kandidatin zu benennen. Noch immer besetzen die Europäer den IWF-Chefsessel (die USA den bei der Weltbank), was trotz mehr Einflusses von Schwellenländern hingenommen wird. Da sich die »Europäerin des Jahres 2010« am Freitag nur mit dünner Mehrheit in...