Am Montagmorgen hat die indische Regierung ein Dekret vorgelegt, das den Sonderstatus der indischen Kaschmirregion aufhebt. Innenminister Amit Shah sagte vor dem Parlament, dass Artikel 370 der Verfassung gestrichen werde. Die Anordnung werde »sofort« in Kraft treten. Im indischen Parlament kam es daraufhin zu einer heftigen Debatte über die Kaschmirfrage. Dabei war nicht eindeutig, ob es zu einer Abstimmung kommen würde und ob das Parlament sich in der Frage gegen die Regierung stellen kann.

Artikel 370 der indischen Verfassung garantiert dem indischen Teil Kaschmirs unter anderem eine eigene Verfassung und weitgehende Kompetenzen. Nicht-Kaschmirern war es bislang verboten, dauerhaft in der Region zu leben, dort Land zu kaufen oder in der Verwaltung zu arbeiten. Der Bundesstaat Jammu und Kaschmir werde umorganisiert, sagte Amit Shah. Indische Medien bericht...