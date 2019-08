»Mit Musik geht alles besser«, sang einst der Schauspieler und Schnulzeninterpret Rudi Schuricke. Das ist lange her, es war in der Zeit der Grammophone, doch Schurickes Botschaft, die aus den Schalltrichtern tönte, reicht bis in die Gegenwart. Unermüdlich wird erforscht, was Musik mehr kann, als nur Musik zu sein. Ein neuer Erfolg in diesem Tätigkeitsfeld wurde jetzt aus der Schweiz gemeldet: Emmentaler Käse wird angeblich würziger, wenn man ihn während der Reifezeit mit Hip-Hop traktiert. Man wusste ja schon, dass der Arbeitseifer von Mikroben in Kläranlagen mit Mozart angestachelt wird und dass Milchbauern versuchen, ihre Kühe mit Beethoven oder Chopin zu Höchstleistungen zu animieren. Das ist ja alles schön und gut, aber viel mehr würde uns interessieren: Was müsste man auflegen, um der SPD wieder etwas Leben einzuhauchen? Und welcher Sound bringt Leute wie Trump und Johnson zur Vernunft? Das wären doch mal Themen für »Jugend forscht«. wh