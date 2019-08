Weicht bei einer neu gebauten Treppe die Höhe der untersten Trittstufe um 6 mm von der DIN-Norm ab, darf der Handwerker die vom Eigentümer geforderte Mängelbeseitigung als unverhältnismäßig verweigern, wenn er die Treppe vollständig erneuern müsste, der Mangel beim Begehen der Treppe kaum stört und zudem die DIN-Norm nach Bauabnahme geändert wurde, so dass die Treppe sogar den anerkannten Regeln entspricht (OLG Frankfurt am Main, Az. 29 U 152/17). OnlineUrteile.de

