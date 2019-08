Lohnlücke zwischen Ost und West verringert

Beschäftigte in Ostdeutschland müssen sich weiterhin mit deutlich geringeren Löhnen und Gehältern zufriedengeben als Vollzeitkräfte im Westen. Allerdings sei die Lohnlücke zuletzt leicht geschrumpft, geht aus einer Studie des Bundeswirtschaftsministeriums hervor.

Danach hat im Vorjahr der durchschnittliche Brutto-Monatsverdienst eines Vollzeitbeschäftigten im Osten bei 2790 Euro gelegen; dies seien 84 Prozent des entsprechenden Westverdienstes. Beschäftigte in den alten Bundesländern bekamen im Schnitt 3340 Euro. 2017 hatte der Anteil der entsprechenden Ostverdienste lediglich 81 Prozent des Westniveaus betragen. 2016 seien es 82 Prozent gewesen, nach ausgesprochen moderaten Anstiegen seit 2005.

Neue Arbeitsschutzprämien der BG BAU

Wer plant, sich eine Stufen-Schiebeleiter oder Stufen-Glasreinigerleiter zu kaufen, kann ab sofort Zuschüsse bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) beantragen. Das gab die BG BAU anlässlich des Starts der neuen Förderungsmöglichkeit Anfang Juni bekannt. Damit fördert die Berufsgenossenschaft in diesem Jahr über 50 Produkte und Maßnahmen, die den Arbeitsschutz in besonderem Maße verbessern.

Noch bis Jahresende haben alle Mitgliedsunternehmen der BG BAU die Möglichkeit, durch den Kauf entsprechender Arbeitsmittel die Fördersummen abzurufen und damit von den Arbeitsschutzprämien der BG BAU zu profitieren.

Bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres wurden schon 31 000 Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung von Investitionen in die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz bei der BG BAU abgerufen.

»Ein spezieller Fokus der Arbeitsschutzprämien liegt auf der Förderung von Arbeitsmitteln zur Absturzsicherung, denn Abstürze sind auf dem Bau eine häufige Ursache für schwere und tödliche Unfälle. Aus diesem Grund unterstützt die BG BAU ab sofort auch den Erwerb von Stufen-Glasreinigerleitern und Stufen-Schiebeleitern«, erklärt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.

Die Arbeitsschutzprämie wird zu 50 Prozent des Nettoanschaffungspreises - maximal 300 Euro - durch die BG BAU übernommen.

Bayern kontrolliert Arbeitszeiten am häufigsten

In Bayern fanden im vergangenen Jahr die mit Abstand meisten Kontrollen der Aufsichtsbehörden zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes statt. Insgesamt 4318 Mal gingen die Kontrolleure dazu in die Betriebe. Auf den Plätzen dahinter folgen Brandenburg mit 2219 Kontrollen und Nordrhein-Westfalen mit 1733 Kontrollen. Die wenigsten Kontrollen fanden im Saarland (90), in Schleswig-Holstein (226) und in Sachsen (408) statt.

Dazu passt, dass es massive Unterschiede bei der Zahl der Auffälligkeiten gibt. Während Bayern im Jahr 2018 3026 Verstöße und Beanstandungen meldete, waren es in Thüringen lediglich 40, in Baden-Württemberg 28 und in Schleswig-Holstein 25. Agenturen/nd