Viele Menschen in Deutschland nehmen den eigenen Impfschutz eher auf die leichte Schulter. Fast die Hälfte der Deutschen weiß nicht, ob ihr Impfschutz noch ausreicht, teilte die Krankenversicherung Barmer unter Berufung auf Ergebnisse einer Umfrage mit. 20 Prozent der Befragten gaben an, unsicher zu sein, ob noch Impfschutz besteht. 16 Prozent sagten, sie würden die aktuellen Impfempfehlungen nicht kennen. Zehn Prozent der Befragten wissen, dass sie ihre Impfungen umgehend auffrischen müssen.

