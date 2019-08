Was soll das sein

Kohle-Gegner besetzen einen Bagger des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain in der Nähe von Leipzig. Foto: dpa/Vereinigt gegen Schleenhain

Zeitz. Zehn Klimaaktivisten haben am Dienstag einen Bagger im Tagebau »Vereinigtes Schleenhain« südlich von Leipzig besetzt. Die Gruppe forderte einen sofortigen Kohleausstieg und eine damit verbundene Energiewende hin zu erneuerbarer Energieproduktion. Die Polizei beendete die Besetzung nach einigen Stunden und ließ das Gelände räumen. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt von der Polizeidirektion Leipzig dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte, wurden die Aktivisten vom Riesenbagger heruntergetragen und einige von der Höhenrettung abgeseilt.

Da die zehn Personen keine Ausweise bei sich trugen, seien sie zur Feststellung ihrer Identitäten vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Zuvor hätten sie trotz dreimaliger Aufforderung das Tagebaugelände nicht feiwillig verlassen. Ermittelt werde nun wegen Hausfriedensbruch und Störung öffentlicher Betriebe. Vier Aktivisten seien vermummt gewesen, sechs trugen Voigt zufolge eine Gesichtsbemalung.

Eine Sprecherin der Aktivisten hatte betont: »Wir sehen uns mit der Blockade in einer Linie mit vielen vergangenen und noch mehr kommenden Aktionen und wir werden so lange weitermachen bis alle Baggerstillstehen und wir den Energiekonzernen eigenhändig den Stecker gezogen haben«. Braunkohlestrom trage erheblich zur Verschlimmerung der Klimakrise bei.

vereinigt_gegen_schleenhain

Schon mehrfach hatten Klimaaktivisten auf dem Gelände protestiert, einen Bagger erklommen und Transparente entrollt - so etwa bereits Anfang Februar 14 Umweltaktivisten der Gruppierung Ende Gelände. Auch in den Lausitzer Tagebauen Jänschwalde und Welzow-Süd in Brandenburg hatten Kohlekraftgegner Bagger besetzt.

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft Mibrag verurteilte das Vorgehen der Aktivisten. Sie seien widerrechtlich auf das Betriebsgelände eingedrungen, teilte die Gesellschaft mit Sitz in Zeitz (Sachsen-Anhalt) mit. Zudem sei diese Aktion »lebensgefährlich«.

Der Vorsitzende der Mibrag-Geschäftsführung, Armin Eichholz, erklärte zudem: »Wir haben nichts gegen friedliche Proteste und die Ausübung demokratischer Rechte, aber wir lehnen jede Form von Gewalt und Gesetzesverstößen ab.«

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft baut in den Tagebauen Vereinigtes Schleenhain und Profen Rohbraunkohle zur Versorgung der Kraftwerke Lippendorf und Schkopau ab. Damit werden Haushalte und Industriebetriebe in Sachsen und Sachsen-Anhalt mit Strom und Wärme versorgt.

Die Bundesregierung und die betroffenen Bundesländer hatten sich auf einen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis spätestens 2038 verständigt. Unter anderem Umweltverbände fordern einen früheren Ausstieg.

Im Kohledorf Pödelwitz südlich von Leipzig protestieren seit dem Wochenende mehrere hundert Menschen mit einem Klimacamp gegen die Braunkohleverstromung. Bis zum 12. August rechnen die Veranstalter mit bis zu 1.000 Teilnehmern. Das rund 700 Jahre alte Pödelwitz liegt am Rand des Tagebaus »Vereinigtes Schleenhain«. Nach Plänen des Betreibers Mibrag soll es voraussichtlich von 2026 an abgebaggert werden.

Rund 100 Dorfbewohner wurden bereits umgesiedelt. Etwa zwei Dutzend Menschen weigern sich, ihre Heimat zu verlassen und protestieren immer wieder gegen die Abbaupläne. Agenturen/nd