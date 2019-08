Die chinesische Regierung will auf die angekündigte Stationierung von Mittelstreckenraketen durch die USA in Asien reagieren. Ihr Land werde »alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationalen Sicherheitsinteressen entschlossen zu verteidigen«, teilte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Dienstag mit. China werde niemals untätig bleiben, wenn es um den Schutz der eigenen Interessen gehe, und werde es keinem Land erlauben, Probleme in der »Nachbarschaft« zu verursachen. Wenn die USA diesen Weg einschlagen sollten, werde dies ernsthafte negative Auswirkungen auf die internationale und regionale Sicherheitslage haben, hieß es.

Der Generaldirektor für Rüstungskontrolle im chinesischen Außenministerium, Fu Cong, richtete eine direkte Warnung an die Verbündeten der USA in Asien: »Ich ersuche unsere Nachbarn, sich in...