AfD-Mann Daniel Roi will auf einer Neonazidemo nur Feldforschung betrieben haben. Foto: dpa/Peter Gercke

Der AfD-Abgeordnete Daniel Roi wird wahrscheinlich als Vorsitzender der »Enquêtekommission gegen Linksextremismus« des Landtags von Sachsen-Anhalt abberufen. Auf einen entsprechenden Antrag haben sich die Vertreter der Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne geeinigt, wie dpa am Dienstag berichtete. Der Grund: Ein Fotograf hatte Ende Juni via Twitter ein Bild verbreitet, das den heute 31-Jährigen als Teilnehmer eines Neonaziaufmarschs in Dresden vor gut zehn Jahren zeigt. Und zwar hinter einem Transparent der »Freien Nationalisten Anhalt-Bitterfeld/Dessau-Aken« und direkt neben Carola Holz, bis 2008 Landes...