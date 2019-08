Wummernde Bässe und Zehntausende, die im Rhythmus stampfen: Am Wochenende findet in Südostthüringen wieder das »SonneMondSterne«-Festival statt. Die Stars der elektronischen Tanzmusik - Calvin Harris, DJ Snake oder Armin van Buuren - stehen von Freitag an in Saalburg-Ebersdorf an den Reglern. Auch viele deutsche DJs wie Robin Schulz, Sven Väth oder Alle Farben machen ihre Aufwartung am Bleilochstausee. 150 Acts liefern bis Sonntagabend auf acht Bühnen Programm. Zum ersten Festival 1997 waren 2500 Besucher gekommen - inzwischen sind es 40 000. dpa/nd