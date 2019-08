Mit dem Ostbot alles Wichtige rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen auf das Smartphone erhalten . Als Abonnent*in erhalten Sie immer eine Mitteilung per Whatsapp, wenn es Neuigkeiten zu den Wahlen gibt.

Thierse geht auch mit anderen Vergleichen der AfD scharf ins Gericht, etwa die Berufung auf die Friedliche Revolution 1989/90 und die DDR-Bürgerrechtsbewegung, der Thierse angehört hatte. Das sei eine Verdrehung der Tatsachen, damals wollte man Grundrechte, Freiheit, Demokratie und Weltoffenheit. »Die Gleichsetzung der Bundesrepublik von heute mit der DDR von damals, ist eine unglaubliche Verharmlosung der DDR«, sagte Thierse. Die DDR sei ein unfreies Land gewesen, und die heutige Bundesrepublik hingegen sei so frei, dass sogar die AfD »in ihr wirken kann«. Thierse betonte, die Bürger sollten auf »solche Hetze, die auch noch von westdeutschen AfD-Funktionären inszeniert wird, nicht hereinfallen«. nd

Berlin. Die AfD geht ausgerechnet mit dem früheren SPD-Kanzler Willy Brandt in Brandenburg auf Stimmenfang. Ein Wahlplakat für die Landtagswahl am 1. September zeigt Brandts Gesicht, darunter sein Zitat: »Mehr Demokratie wagen« und der Zusatz »Willy Brandt 1969«. 50 Jahre später verkündet die AfD nun: »Wir schreiben Geschichte!«

Ein Plakat mit einem Bild des SPD-Politikers Willy Brandt - und der Aufschrift "Mehr Demokratie wagen" der AfD hängt am Bahnhof von Michendorf.

