Dritte Runde in den rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen beendet

Auf Bundesebene sei die SPD »gerade in einem sehr schlechten Zustand«, räumte Dreyer ein. »Unser Ziel bleibt selbstverständlich, dass wir wieder zu Mehrheiten finden jenseits der CDU. Eine große Koalition kann nie eine Dauerlösung sein.« In Umfragen liegt die SPD derzeit unter 15 Prozent. AFP/nd

»Natürlich hat die Linkspartei teilweise Positionen, die wir nicht teilen«, führte Dreyer aus. »Einige sind für uns auch nicht verhandelbar, aber Koalitionspartner sind nie das gleiche wie man selbst. Dann muss man sich eben verständigen.« Sie sei »gespannt« auf Rot-Rot-Grün in Bremen.

Schulen in privater Trägerschaft erleben einen Boom / Warnungen vor einem Trend zur Zwei-Klassen-Bildung

Die Ausgaben sind fast genau so hoch wie die von allen anderen Ministerien zusammen

