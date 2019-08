Mähdrescher bei der Ernte auf ausgetrocknetem Boden in Neubukow (Mecklenburg-Vorpommern) Foto: Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Wie die Menschheit die Landfläche des Planeten nutzt, ist entscheidend für die Begrenzung der Klimaerwärmung und die Anpassung an deren Folgen. Dies ist das Ergebnis eines Sonderberichts des Weltklimarats IPCC zu Klimawandel, Landnutzung und Lebensmittelsicherheit, der am Donnerstag in Genf von den 195 Mitgliedsländern des UN-Wissenschaftlergremiums verabschiedet wurde. Die Welt stehe vor einer Herkulesaufgabe, wie es der Klimaforscher Dave Reay von der Universität Edinburgh sagte: »begrenztes Land, eine wachsende Erdbevölkerung - und das alles eingebettet in einen Klimanotstand«.

Der von 108 Autoren aus aller Welt verfasste Bericht beschreibt auf rund 1200 Seiten eindrücklich die Dimension des menschlichen »Fußabdrucks« auf unserem Planeten: 70 Prozent der eisfreien Landfläche sind Einwirkungen des Menschen ausgesetzt. Dieser verbraucht für sich und seine Nutztiere ein Viertel bis ein Drittel der pflanzlichen Biomasse, die jedes Jahr auf der Erde nachwächst. Davon werden dann 25 bis 30 Prozent verschwendet oder gehen verloren. Der Rest landet auf Tellern, aber sehr ungleich verteilt: Während zwei Milliarden Menschen übergewichtig sind, leiden 820 Millionen unter Hunger. Diese Wirtschaftsweise ist alles andere als nachhaltig: Ein Drittel der genutzten Böden ist bereits geschädigt oder sogar degradiert.

Die Bodennutzung hat laut dem IPCC Wechselwirkungen mit der Klimakrise: Knapp ein Viertel der Treibhausgasemissionen geht auf die Land- und Forstwirtschaft respektive Entwaldung zum Zwecke der Ackerlandgewinnung zurück. Noch ist die Bilanz ausgeglichen: Beim Pflanzenwachstum wird in etwa die gleiche Menge an CO2 gebunden, wie durch Abholzung in die Atmosphäre entweicht. Doch womöglich nicht mehr lange: »Die Beständigkeit dieser Senke (der Wälder, d. Red.) ist wegen der Klimaerwärmung unsicher«, schreiben die IPCC-Autoren. Erschwerend komme hinzu, dass Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius einen enormen Landbedarf mit sich bringen. Schon im Jahr 2050 würden bis zu sieben Millionen Quadratkilometer Land für den Anbau von Energiepflanzen benötigt, was der anderthalbfachen Fläche der EU entspricht. Es geht dabei um Pflanzen, die etwa zu Biogas weiterverarbeitet werden. Beim Verbrennen in einem Kraftwerk könnte das CO2 abgeschieden und im Boden verpresst werden, heißt es im Bericht.

Wieviel Land für Energiepflanzen zur Verfügung steht, hängt allerdings entscheidend vom »sozio-ökonomischen Entwicklungspfad« ab, den die Menschheit einschlägt. Wenn die Weltbevölkerung von heute rund 7,5 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2100 auf sieben Milliarden sinkt und diese einen ressourcenschonenden Lebensstil pflegen, wäre es deutlich mehr als bei weiterem Bevölkerungswachstum. Dabei wäre im zweiten Fall Klimaschutz eigentlich noch dringlicher. Denn dann bestünde schon bei einer Erwärmung um 1,3 bis 1,7 Grad ein »hohes Risiko« für die Sicherstellung der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Bei weniger Menschen und einem pfleglichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen liegt diese Schwelle bei 2,5 bis 3,5 Grad.

Es gibt laut IPCC zahlreiche Methoden, wie mittels Landnutzung Klimaschutz betrieben werden kann. Am naheliegendsten ist es, die Abholzung von Wäldern und die Trockenlegung von Feuchtgebieten zu beenden, respektive diese wiederherzustellen. Aber auch in bewirtschafteten Böden ließe sich deutlich mehr Kohlenstoff binden. Allein durch das Pflanzen von Bodendeckern auf saisonal brachliegenden Feldern könnte knapp eine halbe Milliarde Tonne CO2 zusätzlich im Boden gespeichert werden - zuletzt lag der Gesamtausstoß bei rund 36 Milliarden Tonnen. Ähnliche Resultate lassen sich durch die Ausbringung von aus Pflanzenabfällen gewonnener Biokohle als Dünger erreichen. Bei diesen und anderen Methoden wird zusätzlich eine Verbesserung der Bodenqualität erzielt. Allerdings sind sie mit Kosten verbunden: Der IPCC schätzt, dass pro Hektar durchschnittlich 500 Dollar investiert werden müssten, um den Boden nachhaltig zu nutzen.

Wichtig ist zudem eine Reduzierung des Verbrauchs an Lebensmitteln. In armen Ländern gibt es enorme Verluste aufgrund schlechter Logistiksysteme, in reichen Ländern landen große Mengen genießbarer Nahrungsmittel im Müll. Außerdem kann eine Umstellung auf eine weniger fleischintensive Ernährung den Bedarf an Futtermitteln reduzieren, was gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Volksgesundheit hätte.

Der IPCC schlägt eine Kombination von Maßnahmen vor: »Es gibt nicht die eine Patentlösung«, sagt Debra Roberts aus Durban (Südafrika), eine der Hauptautorinnen der Studie. Die französische Klimaforscherin Valérie Masson-Delmotte ergänzt: »Wir brauchen keine disruptiven Innovationen. Die Praktiken und Techniken existieren. Die Herausforderung ist, diese in großem Stil anzuwenden.«