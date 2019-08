Baseball-Altstar Sadaharu Oh begrüßt in Fukushima die künftigen. Foto: imago images/ZUMA Press

An der einen Ecke heizen sich die jungen Spieler auf Spanisch ein, weiter drüben erklingt ein Kampfschrei auf Chinesisch. Ein Stück den Rasen hinunter hört man Englisch, dann eine Besprechung auf Thai. Kurz darauf treffen alle Mannschaften in der Mitte dieser großen Spielfläche im Azuma-Sportpark zusammen und rufen synchron ihren gemeinsam einstudierten Spruch: »We love baseball!« Dann machen sich die Japaner und Taiwaner auf zum Spielfeld nebenan, zum ersten Match des Tages. Die Nervosität ist ihnen anzumerken. Diejenigen, die aus dem Ausland kommen, sind zum ersten Mal hier.

Am Stadtrand von Fukushima-City ist dieser Tage die Welt zu Gast. Zwar ist es erst mal nur die Welt der Nachwuchsbaseballer im Alter von zehn und elf Jahren. Aber auch das ist etwas Besonderes. Kinder aus 14 Nationen sind in den krisengeschüttelten Nordosten Japans gereist, um sich in der »World Children’s Baseball Fair« zu messen. Das seit 1990 jährlich veranstal...