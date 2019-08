Der Ehrgeiz ist zweifelsohne vorhanden. Nichts weniger als ein »Vorreiter für Klimaschutz und Energiewende« will das Land Berlin und seine Regierung nach eigener Aussage sein. »Die Energiewende und der Klimaschutz«, so heißt es im Koalitionsvertrag des regierenden Mitte-links-Bündnisses in der Hauptstadt, seien »zentrale Vorhaben der Koalition«. Als die Koalitionäre aus SPD, Linkspartei und Grünen jene Zeile im Jahr 2016 als eigenen Anspruch formulierten, war das tatsächlich im bundesweiten Vergleich der Landesregierungen nicht nur ambitioniert, sondern Berlin lag mit seinem sehr weitreichenden Koalitionsvertrag tatsächlich weit vorne. So stieg Berlin beispielsweise gleich im ersten Regierungsjahr von Rot-Rot-Grün (R2G) mit dem von der Zivilgesellschaft erkämpften Wechsel von Braunkohle- auf Gasbefeuerung im Lichtenberger Kraftwerk Klingenberg aus der Braunkohle aus - bis spätestens 2030 will Berlin auch aus der Steinkohle aussteigen, ...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.