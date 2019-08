Große Haie sind besonders anfällig, als Beifang in Fischereinetzen zu landen. Der Greenpeace-Bericht »Sharks Under Attack« wies unlängst auf die kritische Situation im Nordatlantik hin, wo Fischereiflotten bei der Jagd auf Schwertfische oftmals mehr Haie als Schwertfische im Netz haben. Dadurch seien verschiedene Haiarten inzwischen massiv unter Druck, so der Bericht.

Geschätzt wird, dass jährlich rund hundert Millionen Haie auf diese Weise gefangen und getötet werden. Ein »unbeabsichtigter, ›zufälliger‹ Fang« der aber laut Greenpeace den lukrativen Handel mit den markanten Rückenflossen der Haie ankurbelt.

Nun kam eine Untersuchung von Forschern aus über 25 Ländern zu dem Schluss, dass es sich um ein weltweites Problem ...