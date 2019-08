Wer sich vor dem kalifornischen Informationskapitalismus einmal so richtig gruseln will, ist mit dem Blog »frominsidethebox.com« sehr gut bedient. Hier berichtet ein gewisser Brandon S. von seinem Leben im legendären Silicon Valley. Und das Grauen, das hinter seinen selbstironischen Texten lauert, wurzelt nicht in den gesellschaftlichen Überwachungs- und Steuerungspotenzialen jener viel beschworenen Algorhythmisierung der Welt. Die 15 Minuten weltweiten Ruhms, die der bestens ausgebildete amerikanische Mittelschichtjunge vor mittlerweile vier Jahren abbekam, bezogen sich auf seine Wohnsituation: Wiewohl er bei einem der digitalen Platzhirsche arbeitete, konnte - und wollte - sich Brandon bei den gegebenen Preisen und Bedingungen keine Mietwohnung in der Gegend leisten. Stattdessen besorgte er sich einen Kleinlaster und begann, auf dem Firmenparkplatz zu campieren.

Das Tagebuch des Brandon S. illustriert überdeutlich, wie sich die ...