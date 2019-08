»Kick Google aus dem Kiez« – unter diesem Motto haben Anwohner 2018 gegen den geplanten Campus in Kreuzberg protestiert. Foto: imago images/snapshot

Als der Internetkonzern Google im Oktober 2018 mitteilte, dass er auf die geplante Errichtung eines Campus für Start-ups im alten Umspannwerk in der Ohlauer Straße in Kreuzberg verzichtet, jubelten zahlreiche Kritiker des Projekts. Man habe den Campus »durch einen breiten und vielfältigen Widerstand von Anwohner*innen und Aktivist*innen mit vielfältigen Mitteln - darunter Demonstrationen, Kundgebungen, Farbbeutelwürfe, Sprühereien, Transparente, Infostände, Plakate, Flugblätter und die Besetzung Anfang September - verhindert«, hieß es in einer Erklärung der Initiative »Google Campus & Co verhindern«.

Wohlwollend könnte man diese Einschätzung als naiv bezeichnen. Denn Google hat sich keineswegs aus dem Projekt zurückgezogen. Statt Google-Campus entsteht in dem Gebäudekomplex nun das sogenannte »Haus für soziales Engagement - Begegnungsstätte für die Zivilgesellschaft«. Der Konzern übernahm den kompletten Umbau, die Ausstattung und die M...