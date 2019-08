5. August 1989: Heute berichtete die »Aktuelle Kamera« erstmals über DDR-Bürger, die in bundesdeutschen Botschaften Zuflucht gefunden haben. Ein Thema, das seit Tagen Schlagzeilen in den Westmedien macht. Unsere Partei- und Staatsführung kann die Augen nicht mehr vor dem Problem verschließen. Und doch ist von ihr kein klares Bekenntnis zur peinlichen Situation zu vernehmen, kein Eingeständnis eigener Fehler. Honecker ist noch immer krank. Keiner seiner Genossen traut sich, in die Offensive zu gehen. Das Politbüro verhält sich wie ein von der Schlange hypnotisiertes Kaninchen.

7. August: Habe heute Abend bei unserem Nachbarn geklingelt, wollte nachschauen, ob es ihm gut geht, da ich ihn seit Tagen nicht mehr sah und etwas beunruhigt bin. Schließlich hatte er im Frühjahr schon eine Herzattacke wegen der politischen Ereignisse. Klar, dass ihn das alles mitnimmt. Schließlich hat er im Kampf gegen Hitler sein Leben für ein besseres, ne...