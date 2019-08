»Go home Ami, Ami go home!«, sang einst Ernst Busch, »Yankees raus, Yankees raus«, die Punkband Slime und für die Friedensbewegung ist die Forderung nach einem Abzug der US-Streitkräfte aus Deutschland bis heute aktuell. Erledigt nun US-Präsident Donald Trump, was alle Proteste bisher nicht erreichen konnten - den Abzug von US-Truppen aus Deutschland? Weil die Bundesregierung bisher keine Anstalten macht, zügig die Militärausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zu steigern, wie es im Rahmen der NATO vereinbart ist - jedenfalls nutzen Trump und seine Botschafter in Berlin und Warschau dieses Szenario, um Druck auszuüben.

»Es ist wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50 000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden«, erklärte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, gegenüber dpa. Und die US-Botschafterin in Polen...