Wenn im September die Labour Party im Seebad Brighton ihren Jahresparteitag abhält, dann werden junge Delegierte wie Fiona Lali aus London eine neue selbstbewusste Generation von Basisaktivisten repräsentieren. Die 21-jährige Jurastudentin vertritt in Brighton die Wahlkreisorganisation (CLP) der Partei von Uxbridge im äußersten Westen der Hauptstadt.

Lali engagiert sich in der marxistischen Studierendenvereinigung MSF und der Studierendengewerkschaft NUS, mischt sich in Hochschulgremien ein und solidarisiert sich aktiv mit Streiks des Hochschulpersonals. Sie ist eine von Hunderttausenden, die, seit dem Aufstieg Jeremy Corbyns an die Labourspitze 2015, in die Partei geströmt sind und den Parteichef gegen Angriffe der rechtssozialdemokratischen »Blairites« - Anhänger des früheren Premiers Tony Blair - verteidigt haben.

Blair, Regierungschef von 1997 bis 2007 und ein Zeit- und Gesinnungsgenosse des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder, wa...