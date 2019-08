Newroz Ahmed ist Vorsitzende der syrisch-kurdischen Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) und Mitglied des Oberkommandos der Syrisch-Demokratischen Kräfte. Mit der Kommandantin sprach in der nordsyrischen Stadt Qamischli für »nd« Jan-Lukas Kuhley. Der Interviewer kämpfte früher selbst ein halbes Jahr als Freiwilliger für die YPG-Miliz und ist nun als Medienschaffender in der Region aktiv. Foto: privat

Die Türkei fordert die Einrichtung einer »Sicherheitszone« an der nordsyrischen Grenze. Während Verhandlungen mit den USA droht sie zeitgleich mit einem Einmarsch. Wie groß ist die Gefahr?

Wir wollen zuerst betonen, dass wir keine Absicht haben, den türkischen Staat anzugreifen. Von unserem Gebiet aus gab es weder Angriffe auf die Türkei, noch Versuche, ihre Politik zu untergraben. Das weiß auch Ankara. Dennoch akzeptiert der türkische Staat die Präsenz der YPG und YPJ nicht an seinen Grenzen. In jüngster Zeit haben sich seine Bedrohungen noch verschärft. Klar ist: Im Falle eines Angriffs wären nicht nur die Kurden, sondern alle lokalen Völker in ernsthafter Gefahr.

Was würde bei einem Einmarsch drohen?

Man kann einfach nach Afrin schauen, das im März 2018 von der türkischen Armee und ihren syrischen Verbündeten erobert wurde. Der selbstverwaltete Kanton war zuvor mehrheitlich kurdisch, doch viele Bewohner wurden dann ve...