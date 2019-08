Brandenburgs Linksfraktionschef Ralf Christoffers Foto: nd/Andreas Fritsche

»Ralf, nimm die Pistole weg«, ermahnt Dagmar Enkelmann den Landtagsabgeordneten Ralf Christoffers (LINKE), als fürchte sie sich, ein Schuss könne sich lösen und sie verletzen. Es ist nur ein Scherz. Enkelmann weiß, dass die Waffe nicht scharf geladen ist. Es handelt sich um ein Modell, mit dem in der Leichtathletik die Kampfrichter Wettläufe starten. Christoffers hat vor der Stadthalle Bernau mit der Pistole gerade einen Sponsorenlauf zugunsten von Vereinen gestartet.

Für den Politiker selbst entscheidet sich am 1. September bei der Brandenburger Landtagswahl hier in der Gegend der Wettlauf um den Einzug ins Parlament. Denn der Linksfraktionschef bemühte sich nicht um einen Platz auf der Landesliste seiner Partei. Ihm bleibt also nur eine Möglichkeit: Er muss seinen Wahlkreis im nördlichen Berliner Umland gewinnen, der aus der Stadt Bernau und der Gemeinde Panketal besteht.

»Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Chance, un...