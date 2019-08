Um den Bürgern den Wechsel auf klimafreundliche Verkehrsmittel zu erleichtern, müsse der Schienenverkehr, insbesondere der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), »massiv ausgebaut und finanziell attraktiv werden«. Dazu sollten die staatlichen Gelder für die Schieneninfrastruktur mindestens verdreifacht werden, so Kemfert. epd/nd

Daher fordert die Ökonomin weitgehende Maßnahmen im Verkehrssektor. Sie plädiert für strengere EU-Emissionsgrenzwerte für Fahrzeuge, eine Klima-Maut, eine Quote für neu zugelassene Elektro-Fahrzeuge und außerdem eine blaue Plakette zur Kennzeichnung der Fahrzeuge nach Umweltschadstoff. Außerdem müsse der Schienenverkehr gestärkt und der Luftverkehr verteuert werden.

Berlin. Die Diskussion über die Einführung einer Klimasteuer ist in vollem Gange. Umweltschädliches Verhalten soll finanziell bestraft, umweltfreundlicher Konsum belohnt werden. Die Bundesregierung will dazu im kommenden Monat ein Gesetz vorlegen. Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), Claudia Kemfert, fordert eine Abgabe auf Kohlendioxid (CO2), die die meisten Privathaushalte finanziell entlastet. »Was vor allem Kosten verursacht, die derzeit heimlich von uns allen über Steuern und Abgaben bezahlt werden, sind die Klima- und Umweltschäden des fossil-atomaren Energie- und Verkehrssystems«, sagte die Ökonomin dem Evangelischen Pressedienst.

