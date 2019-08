Nach dem Urteil können die erforderlichen Messwerte nicht gespeichert werden, was eine Überprüfung der Weg-Zeit-Berechnungen unmöglich mache. dpa/nd

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshof des Saarlandes vom 5. Juli 2019 (siehe nd-ratgeber vom 31. Juli 2019), dass Radarmessungen mit dem Blitzer Traffistar S350 vom Hersteller Jenoptik nicht verwertbar sind, was inzwischen auch bei Geräten anderer Hersteller der Fall ist, wurden im Saarland sämtliche Blitzer der Typen Traffistar S350, Poliscan und Leivtec XV3 abgeschaltet. Inzwischen sind auch in anderen Bundesländern diese Geräte aus dem Verkehr gezogen worden.

