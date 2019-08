Wenn die Kasse im Supermarkt zum Bankschalter wird – mit dem Einkauf schnell Bargeld mitnehmen. Foto: dpa/Armin Weigel

Ob Supermarkt, Drogerie oder Baumarkt: Jeder Vierte (27 Prozent) nutzt die Möglichkeit, beim Bezahlen Bargeld abzuheben. Dies ergibt eine aktuelle Kantar-Emnid-Umfrage im Auftrag der Postbank. 21 Prozent heben gelegentlich an der Kasse Bargeld ab, sechs Prozent regelmäßig. In Ostdeutschland stocken sogar 37 Prozent der Befragten ihren Bargeldvorrat beim Einkaufen auf, im Vergleich zu 25 Prozent der Befragten in Westdeutschland.

Service wird angenommen

Immer mehr große Einzelhandelsketten bieten diesen von Fachleuten »Cashback« genannten Service an. Vor dem Bezahlen weist der Kunde den Kassierer oder die Kassiererin darauf hin, dass er Geld abheben möchte, und nennt den gewünschten Auszahlungsbetrag. Er ist in der Regel auf 200 Euro begrenzt. Der Bezahlvorgang für den E...