Arbeitnehmer, die ihren Dienstwagen auch privat nutzen dürfen, können ein Fahrtenbuch führen. Dieses sollte in jedem Fall ordentlich geführt werden, rät Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Denn wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer für den privaten Nutzungsvorteil auf Basis des Fahrtenbuches abrechnet, dieses aber mangelhaft ist und das Finanzamt deshalb später Lohnsteuern nachfordert, haftet der Mitarbeiter für die Steuern, so das Bundesarbeitsgericht (Az. 5 AZR 538/17). Agenturen/nd

Es werde aber meist eine Grenze für Minusstunden vereinbart, sonst führt der Arbeitnehmer irgendwann eine zu große Last von Minusstunden vor sich her, die er nicht mehr aufholen kann. Minusstunden können auch entstehen, wenn der Arbeitnehmer etwa wegen Arztterminen später kommt.

In vielen Unternehmen gebe es aber Arbeitszeitkonten. Wenn der Arbeitgeber entsprechende Vereinbarungen mit Zustimmung des Betriebsrates getroffen hat, können die Minusstunden der Mitarbeiter dort erfasst werden, wenn weniger Arbeit anfällt. Oft sei das in Branchen oder Betrieben der Fall, die saisonalen Schwankungen unterworfen sind.

Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Gütersloh: »Es kommt darauf an, was die Parteien vereinbart haben.« Sind feste Arbeitszeiten festgehalten, könne der Arbeitgeber diese nicht einfach verschieben. Minusstunden anzuordnen, ist dann nicht möglich.

Dass Arbeitnehmer mal länger bleiben, ist keine Seltenheit. Aber was ist, wenn es mal weniger Arbeit gibt? Darf der Arbeitgeber Minusstunden anordnen? Eine eindeutige Antwort auf die Frage gibt es nicht.

