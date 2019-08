Der »Unabhängige« von Einiges Russland: Alexander Beglow Foto: imago images/ITAR-TASS/Alexander Ryumin

Die Mitgliedschaft in der Staatspartei Einiges Russland ist eigentlich die Eintrittskarte in die Welt der hohen Ämter und Posten des Landes. Ob in der sogenannten freien Wirtschaft oder in der Bürokratie, über den beruflichen Erfolg entscheidet für gewöhnlich das richtige Parteibuch. Doch vor den im September anstehenden Lokalwahlen in Russland treten immer mehr Parteimitglieder als »unabhängige« Kandidaten an. Das prominenteste Beispiel: Alexander Beglow, seit Oktober 2018 Gouverneur von Sankt Petersburg.

In einer Wahlkampfdebatte versicherte der 73-Jährige den anderen Kandidaten, er sei der einzige, der keiner P...