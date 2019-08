Die beiden Türme der Kathedrale von Notre-Dame sind vor einem wolkenbedeckten Himmel zu sehen. Foto: dpa/AP/Francois Mori

Als das Dach der Kathedrale Notre-Dame am 15. April dieses Jahres in Flammen stand, ließ sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch in der Nacht zu einem Versprechen hinreißen: Innerhalb von fünf Jahren, also bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris, solle der Wiederaufbau vollbracht sein. Dieser ehrgeizige Zeitplan wird immer fragwürdiger - es türmen sich ständig neue Hindernisse auf. Ob die Bausubstanz noch ausreichend stabil für ein neues Dach ist, ließ sich noch nicht klären, denn wegen Einsturzgefahr können Teile der Ruine immer noch nicht inspiziert werden. Während der jüngsten Hitzewelle seien weitere Steine aus dem Gewölbe des Kirchenschiffs heruntergestürzt, teilte das französische Kulturministerium am Mittwoch mit. Trümmer muss man dort mit ferngelenkten Robotern wegräumen.

Doch die größten Probleme bereitet das nicht mehr vorhandene Dach: Die insgesamt 460 Tonnen schweren Bleiplatten, mit dem es bedeckt war, si...