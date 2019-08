Airbus A330-200-Flugzeug der Eurowings Foto: dpa/Federico Gambarini

Mit der Zukunft des »klimaneutralen Fliegens« hat die Luft- und Raumfahrtbranche am Standort Berlin-Brandenburg, einer Wiege der Eroberung der Lüfte durch den Menschen, ihr aktuelles Thema gefunden. Am Mittwoch kamen führende Vertreter von Politik und Wirtschaft in Wildau (Dahme-Spreewald) zu einem Spitzentreffen zusammen, um über die künftige Ausrichtung der Luftfahrtindustrie in der Region zu sprechen. Dabei ging es insbesondere um Strategien zur Nachhaltigkeit der Luftfahrt sowie zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes.

Es war Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des gastgebenden Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, der von der Kernregion der gesamten Branche in Deutschland sprach. »Deutschland ist eine der führenden Luft- und Raumfahrtnationen, und Berlin-Brandenburg nimmt dabei eine zentrale Stellung ein«, sagte er. »Die Region profitiert von einer starken Triebwerksindustrie sowie von der IL...